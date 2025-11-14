مؤتمر الشراكة الصينية-الأفريقية يسلط الضوء على التعاون من أجل حوكمة عالمية مشتركة

18 حجم الخط

افتُتح مؤتمر الشراكة الصينية-الأفريقية ضمن منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمي، أمس الخميس، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون، وزيادة الصوت الجماعي للجنوب العالمي، وتعزيز الحوكمة العالمية.

وجمع المؤتمر الذي يستمر ليومين، وشاركت في استضافته وكالة أنباء (شينخوا) والاتحاد الأفريقي ووسائل إعلام مستقلة في جنوب أفريقيا وغيرهم من الشركاء، أكثر من 200 ممثل من أكثر من 160 وسيلة إعلامية ومركز بحوث ومنظمة حكومية وغيرها من المؤسسات من الصين و41 دولة أفريقية، فضلا عن الاتحاد الأفريقي.

وركز المؤتمر الذي عقد بعنوان “إصلاح الحوكمة العالمية: أدوار ورؤى جديدة للتعاون الصيني-الأفريقي” على كيف يمكن للتعاون بين وسائل الإعلام ومراكز البحوث الإسهام في تشكيل حوكمة عالمية أكثر عدلا وأكثر شمولا.

وقال ليوي يان سونغ، رئيس تحرير وكالة أنباء (شينخوا)، في كلمته الرئيسية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعطى دائما اهتماما كبيرا للتعاون الصيني-الأفريقي، واقترح شي، خلال قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) في بكين التي عقدت في سبتمبر من العام الماضي، الارتقاء بالخصائص الشاملة للعلاقات الصينية-الأفريقية إلى مجتمع صيني-أفريقي ذي مستقبل مشترك في جميع الأحوال في العصر الجديد.

وفي سياق إشارته إلى أن وسائل الإعلام ومراكز البحوث تحمل مهام مهمة تتمثل في نشر معلومات موثوقة وتسجيل أحداث عصرنا، قال ليوي: “يتعين علينا الإسهام بحكمتنا لجعل الجنوب العالمي قوة استقرار لحماية السلام وركيزة للتنمية المنفتحة وقوة بناءة في الحوكمة العالمية، وقوة داعمة للتعلم المتبادل بين الحضارات”.

واقترح رئيس تحرير (شينخوا) تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية.

وأوضح ليوي أنه ينبغي لوسائل الإعلام ومراكز البحوث من الصين وأفريقيا توفير تغطية إخبارية وبحث أكاديمي بشكل عالي الجودة، وتفسير حلول الجنوب العالمي لدفع إصلاح نظام الحوكمة العالمي على نحو شامل، وإظهار قوة الجنوب العالمي التي تنعكس في التضامن والتعاون بين الدول النامية.

وأثنى إقبال سيرف، رئيس مجموعة (إندبندنت ميديا) في جنوب إفريقيا، على الشراكة الأفريقية-الصينية باعتبارها منارة لما يمكن للتعاون الحقيقي أن يحققه، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، وتلتزم ببناء نظام عالمي أكثر عدلا وأكثر شمولا.

وذكر سيرف أن المؤتمر جمع ممثلين عن حكومات ووسائل إعلام ودوائر أكاديمية من الدول الأفريقية والصين، وسلط الضوء على زيادة تماسك وتأثير الجنوب العالمي في الخطاب العالمي.

وقالت ليزلي ريتشر، مديرة إدارة المعلومات والاتصالات بالاتحاد الإفريقي، إن النظام العالمي يشهد تحولات وسط الدعوات المتزايدة من الجنوب العالمي من أجل تمثيل عادل، والسيطرة على الموارد والتنمية بكرامة.

وأوضحت أن أفريقيا تسعى إلى المضي قدما من "مجرد مشارك في المحادثات العالمية" لتصبح "مؤلف مشارك في قصة مستقبل البشرية"، مضيفة أن أفريقيا ستعمل مع الصين وغيرها من الشركاء في الجنوب العالمي لجعل صوتهم مسموعا بشكل أكثر قوة بشأن المناخ والتمويل والحوكمة الرقمية، إلى جانب تعزيز وضع سرديات أكثر توازنا من خلال تعاون أوثق بين وسائل الإعلام ومراكز البحوث.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال السفير الصيني لدى جنوب إفريقيا، وو بنغ، إن الصين بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، وإفريقيا بصفتها القارة التي تضم أكبر عدد من الدول النامية، تتشاطران تاريخا متشابها في مناهضة الاستعمار والهيمنة، بالإضافة إلى مهمة مشتركة في التنمية والنهوض، وهما عضوان أساسيان وركيزة أساسية في الجنوب العالمي.

وقال: "تلعب وسائل الإعلام ومراكز البحوث دورا فريدا في تعزيز التضامن والتعاون بين بلدان الجنوب العالمي"، مضيفا أن المنتدى يوفر منصة قيمة لتبادل الأفكار وبناء توافق الآراء.

كما أعرب السفير عن أمله في أن يتحدث جميع الضيوف بحرية ويساهموا بحكمتهم وقوتهم في بناء مجتمع صيني-أفريقي ذي مستقبل مشترك في جميع الأحوال في العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتعاون في بلدان الجنوب العالمي.

خلال المنتدى، أجرى الممثلون مناقشات معمقة حول ثلاثة مواضيع: "التزامات الصين وإفريقيا بإصلاح الحوكمة العالمية"، و"العمل الصيني-الإفريقي من أجل النهوض بالجنوب العالمي"، و"التبادل الصيني-الإفريقي في إطار التعايش الحضاري العالمي".

وأشاروا إلى أنه بعد ما يقرب من 70 عاما من التطور، تطورت العلاقات الصينية-الإفريقية لتصبح نموذجا لنوع جديد من الشراكة الدولية، وأن التعاون يتعمق، مما يقود عملية التحديث في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

وقال إسماعيل سيساي، وزير الإعلام في غامبيا، إنه من المعتقد أن مستقبل الحوكمة العالمية يجب أن يكون شاملا ومتعدد الأقطاب، ويعكس التنوع الثري للتجربة الإنسانية.

وأضاف أن "دعم الصين في تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية في المشهد الإعلامي الأفريقي يمثل مساهمة قيمة في تحقيق هذا الهدف".

وقال شو شين فو، مدير شركة الصين للاستثمار في الطاقة المحدودة، خلال المؤتمر: "نتطلع إلى مشاركة خبراتنا في تطوير الطاقة المتجددة، وبناء أنظمة الطاقة، وتدريب الكفاءات لدعم الدول الإفريقية في تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز مرونة دول الجنوب العالمي وقدرتها على التعبير عن آرائها".

وأكد شين يو مو، رئيس دائرة التجارة بمقاطعة هونان الصينية، استعداد هونان لدفع عجلة التنمية المشتركة بين الصين وإفريقيا من خلال انفتاح أعمق وتعاون عالي الجودة، وجلب المزيد من المنتجات الإفريقية إلى السوق الصينية، ومشاركة صناعات وتقنيات أكثر تنافسية مع إفريقيا.

كما يشهد المنتدى إصدار تقرير صادر عن مركز بحوث بعنوان "بناء نموذج جديد للقيادة العالمية معا - العمل معا سعيا نحو نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وعقلانية"، وإطلاق شبكة شراكة التواصل المشتركة لدول الجنوب العالمي "متحدون قلبا ومسارا وعملا - خطة عمل تمكين الشراكة الصينية-الإفريقية 2026".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.