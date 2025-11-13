أسعار ومواصفات سيارات بروتون خلال شهر نوفمبر

18 حجم الخط

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون عن أسعار ومواصفات سيارات براون داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر، ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم 13-11-2025.



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية برتون كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات بروتون ساجا CKD فئة Premium موديل 2026، داخل السوق المصري وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الوحيدة نحو 649,900 جنيه مصري الموديل: Proton Saga Premium 2026

مواصفات محركات سيارات بروتون ساجا



زودت بروتون ساجا كواحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها وتتضمن محرك اقتصادي بسعة 1333 سي سي، 4 سلندر، بقوة 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود.

تصميم خارجي ديناميكي لبروتون ساجا

ومن الخارج تتميز السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وزجاج جانبي وخلفي ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفي يعزز من المظهر الرياضي والديناميكية الهوائية للسيارة.

