أجمل إطلالات الفنانات في حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

18 حجم الخط

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، تألق عدد من النجمات بإطلالات مبهرة.

وجذبت الأنظار كل من ريهام حجاج، أروى جودة، ميس حمدان، هبة مجدي، نجلاء بدر، درة وغيرهن بإطلالات مميزة.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.

وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.

ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.



و يقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

"المسابقة الدولية: 14 فيلمًا - القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا - مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام - مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام - مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا - برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا - البانوراما الدولية: 18 فيلمًا - برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام - برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا - برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا - برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام".



ويؤكد هذا التنوع على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أولا.. لجنة تحكيم المسابقة الدولية

تضم كل من المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيسا، وعضوية كل من: المونتيرة الإيطالية سيمونا باجي، المخرج الصيني جوان هو، المخرجة المصرية نادين خان، الممثلة المصرية بسمة، المخرجة التونسية ليلى بوزيد، والمخرج الروماني بوجدان موريسانو.

ثانيا.. لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من كل من: المنتج كريم ايتونة – المغرب، عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو نادية دريستي – سويسرا، مدير التصوير عبد السلام موسى – مصر.

ثالثا.. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من كل من: الممثلة تارا عماد – مصر، المخرجة بوم بونسيرمفيتشا – تايلاند، المخرج والكاتب أنس سارين – سويسرا.

رابعا.. لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي

تضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي كل من: المخرج والمنتج بسام مرتضى – مصر، علا سلامة المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين.

خامسا.. لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية من كل من: الممثلة سلمى أبو ضيف – مصر، والمخرج والكاتب إيلي داغر – لبنان.

سادسا.. لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي

وتتكون لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي من كل من: المخرج كريم الشناوي – مصر، المنتجة رولا ناصر – الأردن، المخرج وائل أبو منصور – السعودية.

سابعا.. لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي (NETPAC)

وتتكون لجنة تحكيم لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي (NETPAC) من كل من: الكاتب والمترجم د. أحمد السعيد – مصر، المونتيرة بينا باول – الهند، المبرمجة سيلين روستان – فرنسا.

ثامنا.. لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI)

وتتكون لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) من كل من: الناقد أحمد شوقي – مصر، الناقد تييري فيرهوفن – هولندا، الناقدة لورا بيرتوي – فرنسا.

ويكرم أيضا المخرجة المجرية إلديكو إينييدي (Ildikó Enyedi) والتي سيتم منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية التي تميزت بحس إنساني عميق وحصدت جوائز عالمية كبرى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الورش، المحاضرات، الندوات، وحوارات مع نخبة من المختصين في صناعة السينما من مصر والمنطقة والعالم.

ويتضمن برامج لبناء القدرات في مجالات متعددة مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الارتجال في التمثيل، المونتاج، الترميم الرقمي، برمجة المساحات السينمائية، والسرد التفاعلي (XR). كما يشمل اللقاءات مع صناع سينما وأكاديميين ونقاد، بالإضافة إلى جلسات خاصة عن صناعة الأفلام العربية ودعم الشباب والمواهب.

ومن أبرز الندوات والجلسات الحوارية التي يعقدها أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام محاضرة مع المخرج محمد عبد العزيز تحت عنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وكذلك محاضرة مع مدير التصوير محمود عبد السميع تحت عنوان "حرفية الصورة السينمائية"، وكذلك أيضا حوارا مع النجم خالد النبوي، وندوة مع المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

أما الورش فتغطي مجموعة واسعة من المجالات السينمائية، وتهدف إلى تعزيز المهارات الإبداعية والمهنية لصناع السينما، وتتنوع موضوعاتها لتشمل: أفلام النوع، وبناء قدرات صناع الأفلام، وتطوير المسلسلات القصيرة، والارتجال في التمثيل، والخيال في المونتاج، وبرمجة المساحات السينمائية، ويوم القاهرة للصناعة للشباب، وإخراج المشاهد ذات العبء العاطفي، والترميم الرقمي، بالإضافة إلى ورشة "ما وراء الكادر: السرد التفاعلي (XR)" التي تقام لأول مرة في مصر لتسليط الضوء على أساليب السرد الجديدة التي تمزج بين الفن والتقنية

ويشرف عليها نخبة من أبرز المدربين والخبراء الدوليين والمصريين، من بينهم: المخرجة والكاتبة الإيطالية سيمونا نابولي، وخبراء جمعية جوسلين صعب لترميم الأفلام أوسن الصواف، ومنير المحمود، وإيدر بن سلامة، والسيناريست المصري محمود عزت، والمنتج الإيطالي جيوفاني روبيانو، والكاتبة والمخرجة سيسليا باجلياراني، والاستشارية النفسية للسيناريو سيهار صلاح، والمونتير ياسر عزمي، ومدرب التمثيل رمزي لينر، والمخرجة ومنسقة المشاهد ذات الطابع العاطفي سندس شبايك، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج بسام مرتضى، ومهندس الصوت عبدالرحمن محمود، والمدير الفني لفيلم لاب فلسطين حنا عطا الله، والمبرمجة نّوارة شكري، والمبرمج محمد أمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.