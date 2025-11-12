الأربعاء 12 نوفمبر 2025
اقتصاد

التصديري للملابس: معرض ديستنشن أافريقيا فرصة مهمة لزيادة الصادرات إلى 12 مليار دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسخة التاسعة من معرض Destination Africa 2025 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعرض يساهم في دعم خطة المجلس لاستهداف 12 مليار دولار صادرات  بنمو  سنوي 35% حتى 2030.

وأضاف "مرزوق" في تصريحات له خلال افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين خاصة مع مشاركة من بعثات في 20 دولة في هذه الحدث المهم.

خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية

وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن المعرض بشكل سنوي أثبت أنه  فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة التاسعة من المعرض، مشيرًا إلي أن Destination  Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 200 مشترى دولي.

عضو باتحاد الصناعات: صادرات الملابس الجاهزة سجلت ارتفاعًا بنسبة 18% في 2024

التصديري للملابس الجاهزة يستهدف الوصول بصادرات القطاع لـ 3.8 مليار دولار بنهاية 2025

الاستدامة في الغزل والنسيج

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

