اقتصاد

إعلان نتائج انتخابات غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لدورة 2025-2026

 أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، نتائج انتخابات غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
وأسفرت انتخابات غرفة صناعة الأدوية عن فوز 12 عضوا عن مختلف الفئات. 

وجاء فوز الأعضاء بالتزكية في فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة، واستمرت الانتخابات على المنشآت الكبيرة.


وتقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة، واستمرت عملية فرز نتيجة الانتخابات حتى الخامسة مساء.
وعن فئة المنشآت الكبيرة، جمال الليثي بعد حصد 29 صوتا، وحسام أبو العنين، ورياض أرمانيوس، وهشام ثروت حجر.
وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من محيي حافظ، وماجد جورج، وسناء حمدي الدبيكي والدكتور ياسر واكد.
وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز كل من محمد غنيم، ورامز جورج أمين، وبشر جمال كدش، وخالد عبد الفتاح الخولي.
يذكر ان الدكتور جمال الليثي حصد نسبة 100% من الأصوات الناخبة، وهذه سابقة لم تحدث في اي انتخابات قبل ذلك.
وأكد الفائزون أهمية دعم القطاع وتعزيز دوره في تنمية صناعة الأدوية في مصر، لما لها من دور حيوي ومهم وانعكاس مباشر على المواطنين.

