مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الحيوية بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، السيد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس صلاح محمد من قطاع المرافق بالهيئة، وذلك خلال زيارة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات الحيوية بمدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر.

استهلت الجولة بتفقد محطة رافع (4) للصرف الصناعي بطريق مصر–الإسماعيلية، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين، بالإضافة إلى مدن بدر والبروج والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطهير الأحواض اللاهوائية بالبركة الثالثة، في إطار خطة رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين منظومة الصرف الصناعي، للحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد.

وتضمنت الزيارة كذلك تفقد محطة الصرف الصناعي التي تعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا وتخدم المنطقة الصناعية الثقيلة ومدينتي بدر والعاصمة الإدارية، فضلًا عن متابعة الأعمال الجارية بـ محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميًا للأعمال المدنية و65 ألف متر مكعب يوميًا للأعمال الكهروميكانيكية.

كما تفقد الحضور محطة تنقية المياه رقم (2) OTV، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 345 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم المنطقة الصناعية وعددًا من المدن المجاورة منها الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية.

وخلال الجولة، وجّه المهندس عبد الرؤوف الغيطي بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للمعدات والمنشآت الحيوية، بما يضمن استدامة تشغيل المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية.

واختُتمت الجولة بتفقد مشروع وحدات الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاشر، وكان في الاستقبال المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة.

ويضم المشروع 2130 وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين – محور الإسكان الأخضر"، حيث تمت متابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وشبكات المرافق، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة والاستدامة البيئية في التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.