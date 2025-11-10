اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء في دمياط

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية، مشددًا على أهمية حماية المواطنين وضمان جاهزية الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع في أي طارئ.

تطهير شبكات الصرف والتأكد من الجاهزية

وجه المحافظ بضرورة تطهير خطوط الصرف الصحي والتأكد من جاهزية الشبكات لمواجهة أي طوارئ.

إزالة المنشآت ذات الخطورة وحصر التعديات

شدد على إزالة المنشآت الخطرة وإعداد حصر شامل للتعديات على أراضي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توصيل شبكات الصرف الصحي للمدارس غير المخدومة

وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في توصيل الشبكات للمدارس غير المخدومة قبل موسم الأمطار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.