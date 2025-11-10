الإثنين 10 نوفمبر 2025
اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء في دمياط

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، فيتو
أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية، مشددًا على أهمية حماية المواطنين وضمان جاهزية الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع في أي طارئ.

تطهير شبكات الصرف والتأكد من الجاهزية

وجه المحافظ بضرورة تطهير خطوط الصرف الصحي والتأكد من جاهزية الشبكات لمواجهة أي طوارئ.

إزالة المنشآت ذات الخطورة وحصر التعديات

شدد على إزالة المنشآت الخطرة وإعداد حصر شامل للتعديات على أراضي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توصيل شبكات الصرف الصحي للمدارس غير المخدومة

وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في توصيل الشبكات للمدارس غير المخدومة قبل موسم الأمطار.
 

