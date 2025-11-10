الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ46

أفلام مهرجان القاهرة،
أفلام مهرجان القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية، في دورته السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام، هي:
● بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025 | 98 د
● الجولة 13 | محمد علي النهدي | تونس | 2025 | 89 د
● عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025 | 89 د
● فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025 | 85 د
● كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025 | 96 د
● كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025 | 92 د
● شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025 | 76د
● كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025 | 89 د
● ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 | 
 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. 

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

طريق الندامة!

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية