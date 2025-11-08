السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بهتك عرض فتاة بالبساتين

حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة بمنطقة البساتين والاعتداء عليها. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها أسفل العقار وقرر الاعتداء عليها وهتك عرضها ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما أكدته تسجيلات الكاميرات وشهادة الضحية والشهود في الواقعة. 

وكان قسم شرطة البساتين، تلقي بلاغا من أسرة فتاة يفيد بتعرضها لاعتداء وهتك عرض من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.  

محكمة جنايات القاهرة البساتين النيابة العامة قسم شرطة البساتين

