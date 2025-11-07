الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بالأسماء، إجراء المقابلات الشخصية للمحامين للقيد بالجدول العام الأحد

مقابلات محامين الجدول
مقابلات محامين الجدول العام، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، الراغبين في القيد بالجدول العام بالنقابة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.


مقابلات الجدول العام للمحامين 

وأكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة وكرافتة) أثناء المقابلة، مشيرة إلى أهمية إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، فضلًا عن نتيجة الكشف الطبي بالنسبة للمتقدمين من الأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

المحامين الجدد

ويأتي ذلك في إطار استيفاء إجراءات القيد وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لالتحاق خريجي كليات الحقوق بعضوية نقابة المحامين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقابلات الجدول العام للمحامين نقابة المحامين المحامين

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث إسماعيل الليثي إلى 5 من أسرة واحدة بالمنيا

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

مفاجأة، لجنة الحكام المصرية علاقتها انتهت بالسوبر بعد نصف النهائي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

المزيد
الجريدة الرسمية