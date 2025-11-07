الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة الإندونيسية، بإصابة 54 شخصا في انفجار بمسجد بالعاصمة جاكرتا أثناء صلاة الجمعة.

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية 

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت السلطات الإندونيسية مصرع 15 شخصا معظمهم من الأطفال بعدما جرفتهم المياه أثناء عبورهم لأحد الأنهار في مقاطعة "بابوا" شرق البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ثمانية أطفال مفقودين مازالت جارية.

تفاصيل الحادث كما أوضحتها الشرطة المحلية 

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن قائد الشرطة المحلية ألفريدو أجوستينوس رومبياك قوله: إن الحادث وقع في قرية "دال" النائية بمنطقة "ندوجا" بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب النهر ما أدى إلى جرف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما.

الأسباب التي تعيق عمليات البحث عن المفقودين

وأضاف رومبياك أن الأطفال كانوا يعبرون النهر مع عائلاتهم عندما جرفتهم المياه، مشيرا إلى أن التضاريس الجبلية للمنطقة تعيق عمليات البحث.

من جانبها، حثت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا السكان على الاستعداد للمزيد من الفيضانات مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق في "بابوا" خلال الأيام القادمة. 

