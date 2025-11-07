اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "جزيرة الدهب، ساقية مكي، مساكن أم المصريين" حي جنوب الجيزة، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 7/ 11/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8/ 11/ 2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر 500 مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل حجز وحدات بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة ضمن مبادرة بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الهيئة 78 وحدة بالمشروع بمساحات مختلفة ويبدأ حجز واختيار الوحدات يوم 8 نوفمبر المقبل، وأسعار الوحدات تتراوح ما بين 4675032 - 8083040 جنيه بمساحات تتراوح ما بين 116 - 203 أمتار مربعة.

ورابط حجز وحدات بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة من هنا.

وأتاحت الوزارة جولة افتراضية داخل وحدات المشروع وذلك قبل الحجز والدخول للجولة من هنا.

ويعد الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة واحدًا من أرقى أحياء المدينة الواعدة المستوحى من الطراز الكلاسيكي القديم، ويعتبر أحد المشروعات التي تم تطويرها خصيصًا لمحبي الرفاهية والحياة الهادئة، فهو مشروع سياحي متكامل صُمم للباحثين عن مكان مميز يوفر سُبُل متعددة للراحة والحياة. يطل المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وخليج رشيد، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات خلابة على البحر ما يتيح لقاطنيه الاستمتاع بالأجواء الرائعة.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة.

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

