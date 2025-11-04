مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مقر للحشد الشعبي بالعراق

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا عرضيا وقع داخل مقر للحشد الشعبي في أطراف العاصمة بغداد أسفر عن سقوط قتيل وإصابة اثنين آخرين.

انفجار داخل مقر للحشد الشعبي بالعراق

وأفادت وسائل الإعلام بأن الانفجار وقع داخل أحد مقرات الحشد المجاور لمعمل الغاز بالقرب من مدينة بسماية جنوب شرق بغداد.

وأفاد شهود عيان بأن المنازل والمحال القريبة من مقر الحشد الشعبي تضررت بالانفجار، مشيرين إلى أن جميع زجاج المنازل المحيطة بمكان الحادث تهشم.

وفي بيان رسمي، نعت هيئة الحشد الشعبي مديرية مكافحة المتفجرات أحد منتسبيها الذي لقي مصرعه في الحادث.

وقالت الهيئة في البيان، إن عنصرين من منتسبيها أصيبا أيضا، موضحة أن الانفجار عرضي ووقع أثناء تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.

وأشارت إلى أن الانفجار ناتج عن اشتعال مواد متفجرة من مخلفات عصابات "داعش" داخل المقر، مؤكدة السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن فرقها مستمرة في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظا على أرواح المواطنين.

