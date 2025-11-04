لتطوير البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية، الدقهلية تبحث إنشاء كوبري مشاة بين المنصورة وطلخا

ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لبحث ودراسة مقترح إنشاء كوبري مشاة جديد بين مدينتي المنصورة وطلخا، بجوار كوبري طلخا.

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لدراسة مقترح إنشاء كوبري مشاة بجوار كوبري طلخا

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تطوير منظومة المرور وتحسين مستوى الأمان للمواطنين.

حضر الاجتماع مدير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومدير عام الإدارة العامة لحماية النيل، ومهندس ممثلا عن شركة كهرباء شمال الدقهلية، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديري الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والمراجعة الداخلية والحوكمة، إضافة إلى مدير إدارة متابعة المشروعات، ومدير إدارة الإعلانات، وممثلي حي غرب المنصورة.

توفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين بين مدينتي المنصورة وطلخا

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الدراسة المبدئية لإنشاء الكوبري وأهميته في تخفيف الضغط المروري على كوبري طلخا القائم، وتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين بين مدينتي المنصورة وطلخا، خاصة مع الكثافة السكانية وحركة المركبات في المنطقة، والحفاظ على الهوية البصرية، والمظهر الحضاري للمدينة.

إعداد تقرير فني شامل يتضمن الموقع المقترح مع تركيب سلالم كهربائية

كما وجّه نائب المحافظ بضرورة إعداد تقرير فني شامل يتضمن الموقع المقترح، مع التأكيد على تركيب سلالم كهربائية لتيسير حركة الصعود والنزول على المواطنين، والدراسات الفنية والهندسية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها مديريتا الطرق والإسكان، وحماية النيل، وشركة الكهرباء، تمهيدًا لعرض النتائج على المحافظ اللواء طارق مرزوق لاتخاذ القرار المناسب.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب المحافظ أن إنشاء كوبري المشاة الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على تنفيذ المشروعات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية وتضمن سلامتهم.

