تحديث جديد بـ فيسبوك يسمح بتحويل المجموعات إلى عامة

كشفت شركة ميتا المالكة لـ "فيسبوك" عن تحديث جديد يتيح للمسؤولين تحويل مجموعاتهم الخاصة إلى عامة، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف المشاركات السابقة أو بيانات الأعضاء.

وبحسب الشركة، فإن جميع المنشورات والتعليقات والتفاعلات السابقة ستبقى مرئية فقط لأعضاء المجموعة القدامى، إلى جانب المشرفين والمراقبين، حتى بعد تغيير إعدادات الخصوصية.

كما ستظل قائمة الأعضاء مخفية ومحميّة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المشرفين.

طريقة التحويل بين الخاصة والعامة

جاء التحديث الجديد استجابةً لمطالب العديد من المشرفين الذين يبدأون مجموعاتهم على أنها خاصة، ثم يكتشفون لاحقًا رغبتهم في توسيع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع دون الحاجة إلى إنشاء مجموعة جديدة من البداية.

وأوضحت "ميتا" أن عملية التحويل يمكن تنفيذها بسهولة من صفحة إعدادات المجموعة، وعند اتخاذ القرار، يتم إخطار جميع المشرفين، الذين يمتلكون مهلة ثلاثة أيام لمراجعة القرار أو إلغائه في حال عدم الاتفاق.

كما يتم تنبيه الأعضاء بوضوح حول التغيير، وسيُذكَّرون مجددًا عند نشرهم أو تفاعلهم لأول مرة بعد أن تصبح المجموعة عامة.

أما المنشورات الجديدة بعد التحويل، فستكون مرئية للجميع بما في ذلك غير مستخدمي "فيسبوك"، ما يسهم في زيادة ظهور المجموعات في نتائج محركات البحث مثل " جوجل"، وفقًا للشركة.

وأشارت "ميتا" إلى أنه في حال لم يناسب القرار أهداف المجموعة، يمكن للمشرفين العودة إلى الوضع الخاص في أي وقت دون فقدان البيانات أو الأعضاء.

