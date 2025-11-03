الإثنين 03 نوفمبر 2025
هطول أمطار غزيرة على مناطق شرق محافظة الإسكندرية (صور)

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة على مناطق شرق محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية مساء  اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة على مناطق شرق وغرب المحافظة.

 

حرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هربا من الأمطار حتى لا تسبب في خسائر لهم وسط  حضور مكثف لمسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة.

 

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

وتم رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات  ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى. 

