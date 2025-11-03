بالأسماء، المرشحون المحتملون على رئاسة حزب الوفد

مع إعلان موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد والتى تجرى كل أربع سنوات، وفقا للائحة الحزب الداخلية يترقب الكثيرون المرشحين المحتملون على رئاسة بيت الأمة.

ومن الأسماء البارزة حاليا للترشح: الدكتور هاني سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا وحفيد فؤاد سراج الدين، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ودعا رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الحزب في ٣٠ يناير المقبل وتشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

ويبدأ الحزب في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

