نجاح أول جراحة معقدة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية بمستشفى السنبلاوين

نجح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين المركزي بمحافظة الدقهلية، في إجراء جراحة معقدة لإزالة ورم بالمخ، لسيدة تبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك لأول مرة في تاريخ المستشفى.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحقيق أعلى نسب النجاح في الجراحات الدقيقة،

كانت المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من تشنجات متكررة، وتدهور في درجة الوعي وشلل تام بالجانب الأيسر من الجسم، وبعد إجراء الأشعات والفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم بالفص الأيمن للمخ يضغط على منطقة الحركة، مما تسبب في تلك الأعراض.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح، في استئصال الورم بالكامل من خلال جراحة دقيقة أجريت داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح كامل، وتحسنت حالة المريضة بعد الجراحة واستعادت وعيها الطبيعي وتوقفت التشنجات، وهي الآن تحت العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي لحين تمام الشفاء.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على دعم المستشفيات العامة والمركزية بكوادر طبية مؤهلة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة داخل المحافظة، دون الحاجة لتحويل المرضى لمستشفيات خارجية.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة، برئاسة الدكتور محمود مصطفى نصار أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عادل موافي أخصائي التخدير، وفني التخدير إبراهيم هاني، وفريق التمريض المكون من أسامة ورنا، مثمنًا كذلك جهود الدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين المركزي في توفير الدعم الكامل للفريق الطبي حتى إتمام الجراحة بنجاح.

