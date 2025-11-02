الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محكمة بريطانية تقضي بالمؤبد على لاعب مصري سابق

لاعب الهوكي السابق
لاعب الهوكي السابق محمد سمك

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن محكمة بريطانية أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على لاعب الهوكي الدولي المصري السابق محمد سمك،بعد إدانته بقتل زوجته البريطانية جوان سمك طعنًا حتى الموت، في جريمة هزت الرأي العام البريطاني وكشفت تفاصيل صادمة خلال المحاكمة.

محكمة بريطانية تقضي بالمؤبد على لاعب مصري سابق

وأكدت المحكمة البريطانية أن لاعب الهوكي الدولي المصري السابق، قتل زوجته عمدًا في يوليو العام الماضي، ثم حاول تضليل الشرطة بادعاء أن الوفاة كانت انتحارًا.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن الجريمة نشأت عن خلافات زوجية حادة، تفاقمت بسبب ضغوط مالية، وانخراط المتهم بعلاقة مع امرأة أخرى، وكانت جوان هي المعيلة الأساسية للأسرة، وخشي محمد فقدانها، ما دفعه لارتكاب الجريمة في لحظة غضب يسيطر عليها اليأس والغيرة.

تفاصيل الجريمة التي ارتكبها اللاعب

وخلال جلسة النطق بالحكم قال القاضي جيمس بوربيدج: حين بدأت جوان تبتعد عنك عاطفيًا، لم تستطع التعامل مع الأمر، فاخترت الطريق الأكثر أنانية وقسوة. 

وأكدت تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لـ 6 طعنات في الصدر والبطن تراوحت أعماقها بين 2.5 و10 سنتيمترات، ما جعل من المستحيل أن تكون إصاباتها ناجمة عن انتحار.

ورغم ذلك، ادعى سمك أمام فرق الإسعاف أن زوجته هي من طعنت نفسها، وحاول تشويه سمعتها بالقول إنها تعاني من مشاكل في الكحول والصحة النفسية، وهو ما نفاه أقاربها وأصدقاؤها.

كما عثرت الشرطة على ملابس ملطخة بالدماء أخفاها المتهم، وهو الدليل الذي حسم القضية بعد فشل هيئة المحلفين في المحاكمة الأولى.

ووصف القاضي الجريمة بأنها شريرة إلى حد يفوق التخيل، مشيرًا إلى أن المتهم لم يظهر أي ندم حقيقي ورفض الاعتراف بمسؤوليته رغم الأدلة القاطعة، كما امتنع عن تقديم الإسعافات لزوجته رغم وجود حقيبة إسعاف في الغرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة بريطانية لاعب الهوكي محمد سمك المحكمة البريطانية

مواد متعلقة

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads