ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن محكمة بريطانية أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على لاعب الهوكي الدولي المصري السابق محمد سمك،بعد إدانته بقتل زوجته البريطانية جوان سمك طعنًا حتى الموت، في جريمة هزت الرأي العام البريطاني وكشفت تفاصيل صادمة خلال المحاكمة.

محكمة بريطانية تقضي بالمؤبد على لاعب مصري سابق

وأكدت المحكمة البريطانية أن لاعب الهوكي الدولي المصري السابق، قتل زوجته عمدًا في يوليو العام الماضي، ثم حاول تضليل الشرطة بادعاء أن الوفاة كانت انتحارًا.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية أن الجريمة نشأت عن خلافات زوجية حادة، تفاقمت بسبب ضغوط مالية، وانخراط المتهم بعلاقة مع امرأة أخرى، وكانت جوان هي المعيلة الأساسية للأسرة، وخشي محمد فقدانها، ما دفعه لارتكاب الجريمة في لحظة غضب يسيطر عليها اليأس والغيرة.

تفاصيل الجريمة التي ارتكبها اللاعب

وخلال جلسة النطق بالحكم قال القاضي جيمس بوربيدج: حين بدأت جوان تبتعد عنك عاطفيًا، لم تستطع التعامل مع الأمر، فاخترت الطريق الأكثر أنانية وقسوة.

وأكدت تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لـ 6 طعنات في الصدر والبطن تراوحت أعماقها بين 2.5 و10 سنتيمترات، ما جعل من المستحيل أن تكون إصاباتها ناجمة عن انتحار.

ورغم ذلك، ادعى سمك أمام فرق الإسعاف أن زوجته هي من طعنت نفسها، وحاول تشويه سمعتها بالقول إنها تعاني من مشاكل في الكحول والصحة النفسية، وهو ما نفاه أقاربها وأصدقاؤها.

كما عثرت الشرطة على ملابس ملطخة بالدماء أخفاها المتهم، وهو الدليل الذي حسم القضية بعد فشل هيئة المحلفين في المحاكمة الأولى.

ووصف القاضي الجريمة بأنها شريرة إلى حد يفوق التخيل، مشيرًا إلى أن المتهم لم يظهر أي ندم حقيقي ورفض الاعتراف بمسؤوليته رغم الأدلة القاطعة، كما امتنع عن تقديم الإسعافات لزوجته رغم وجود حقيبة إسعاف في الغرفة.

