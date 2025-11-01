أول قرار في حادث مصرع سيدة بحمام شقة بالهرم

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في مصرع سيدة اختل توازنها في حمام شقة بالهرم وسقطت مما أدى إلى مصرعها، وصرحت بدفن الجثة.

تفاصيل مصرع سيدة داخل شقة في الهرم

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن سيدة اختل توازنها بحمام الشقة فارططمت رأسها بأحد حواف الحمام، مما أدى لإصابتها برأسها ومصرعها.

الاستماع لأقوال أسرة سيدة لقيت مصرعها في الهرم

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة السيدة، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وأكدوا صحة التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

