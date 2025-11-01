السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

أول قرار في حادث مصرع سيدة بحمام شقة بالهرم

مصرع سيدة
مصرع سيدة

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في مصرع سيدة اختل توازنها في حمام شقة بالهرم وسقطت مما أدى إلى مصرعها، وصرحت بدفن الجثة. 

تفاصيل مصرع سيدة داخل شقة في الهرم

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن سيدة اختل توازنها بحمام الشقة فارططمت رأسها بأحد حواف الحمام، مما أدى لإصابتها برأسها ومصرعها.

الاستماع لأقوال أسرة سيدة لقيت مصرعها في الهرم

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة السيدة، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وأكدوا صحة التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قسم شرطة الهرم الهرم نيابة الجيزة

