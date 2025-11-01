السبت 01 نوفمبر 2025
اقتصاد

89.4 % صافى تعاملات المصريين بالبورصة في تداولات جلسات شهر أكتوبر

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات شهر أكتوبر نسبة 89.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6 %، والعرب على 4.6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.386,1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.329,1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %، وسجل العرب 5.3 %.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.435,7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.748,5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

 

