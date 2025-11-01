السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين
اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 أشخاص برصاص مستوطنين في قرية المنية جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم السبت إنها وثقت 259 اعتداء على فلسطينيين نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال موسم قطف الزيتون.

تقرير أممي: موسم الزيتون بالضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين

و قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات.

ويواصل المستوطنون منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون في قرى وبلدات الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك ضمن خطة حكومة الاحتلال المتطرفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والشروع في ضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الأحمر الضفة الغربية مستوطنين بيت لحم

مواد متعلقة

بحماية شرطة الاحتلال، مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بعد الافتتاح الرسمي، أسعار ومواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة المتحف المصري الكبير وفخامة افتتاحه

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مجلس النواب ينظر تقارير 9 اتفاقيات دولية غدًا، تعرف عليها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads