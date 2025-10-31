نتفليكس تدرس صفقة الاستحواذ على شركة وارنر براذرز

كشف تقرير لـ صحيفة 'Deadline'، أن عملاق البث الرقمي نتفليكس، تفكر جديا في الاستحواذ علي شركة الإنتاج السينمائي العريقة شركة وارنر براذرز.

وذكر التقرير الصحفي، أن نتفليكس، عينت شركة الاستشارات المالية Moelis & Co الشهيرة، لدراسة صفقة الاستحواذ على وارنر براذرز.

وكانت شركة وارنر براذرز، أعلنت أنها بدأت بدراسة عروض الاستحواذ عليها، ومن المقرر أن تطلق الشركة مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية لبيع الشركة كليًا أو جزئيًا.

نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة الأفلام من لغة لأخرى

في سياق متصل، استعانت منصة البث الرقمي الأشهر في العالم، نتفليكس Netflix، بالذكاء الاصطناعي، لدبلجة الأفلام التي تعرضها علي منصتها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي، تحول حوارات الأفلام، من لغة لأخرى، بصوت الممثل نفسه، وحركة شفاه، تناسب اللغة المختارة.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن “المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية”.

