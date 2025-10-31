رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون العسكري المصري السعودي.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق حول تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.



وأثنى الفريق أحمد خليفة على مستوى التعاون والتنسيق المتكامل للجنة العسكرية المشتركة، مشيرًا إلى عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق للرؤى لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى حرص المملكة العربية السعودية على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر بما يعزز قدرات القوات المسلحة لكلا البلدين فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفى ختام الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

