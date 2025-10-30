تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ومحافظ القاهرة

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الذي تقدم بالتهنئة للمستشار "فريد" بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ متمنيا له التوفيق والسداد، مؤكدًا أن وجود المستشار عصام الدين فريد علي رأس هذه المؤسسة النيابية المهمة يمثل ثقلًا لها بما يملكه من خبرات قانونية وقضائية كبيرة.

محافظ القاهرة

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه بتهنئنة محافظ القاهرة، مؤكدًا تقديره لما يبذله الدكتور إبراهيم صابر من جهد كبير في قيادة هذه المحافظة الكبيرة متمنيًا له كل التوفيق.

واستقبل المستشار "فريد" المستشار إبراهيم سيد مفتاح، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس التأديب والصلاحية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والوفد المرافق له.

حيث قدّم الوفد التهنئة للمستشار " فريد " بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدين أن اختياره يمثل إضافة للحياة النيابية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدين بخبراته القانونية والوطنية ودوره في دعم العمل التشريعي والرقابي.

رئيس مجلس الشيوخ

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن شكره وتقديره للوفد، مؤكدا اعتزازه بروح التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية، ومشددا على استمرار المجلس في أداء دوره الوطني ودعم مسيرة التنمية وسن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.

كما استقبل المستشار عصام الدين فريد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والذى تقدم بخالص التهاني للمستشار عصام الدين فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ متمنيا له دوام التوفيق.

حضر اللقاءات اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام، والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس.

