إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) في استحواذها على حصة أغلبية في شركة «سنونو القابضة» (سنونو)، المنصة الرائدة في قطر في مجال التكنولوجيا وخدمات التوصيل عند الطلب.

تمثل هذه الصفقة إنجازًا استراتيجيًا يعزز من مسيرة جاهز نحو التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تُعد خطوة مهمة لدخولها السوق القطري.

وقد استحوذت جاهز على حصة بنسبة 76.56% من سنونو مقابل 245 مليون دولار أمريكي، على أن يحتفظ المهندس حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، بنسبة 23.44% المتبقية بعد إتمام الصفقة.

وقال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA: “تمثل هذه الصفقة محطة فارقة في مسيرة قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث تجمع بين اثنين من أبرز روّاد الابتكار المحليين اللذين يتشاركان الرؤية ذاتها للنمو والتحول الرقمي. نفتخر بأننا قمنا بتطوير هذه الفرصة الاستثمارية منذ بدايتها وتقديم الاستشارات اللازمة لإتمامها بنجاح، وهو ما يعكس قدرة إي اف چي هيرميس على تحديد الفرص الاستراتيجية المبكرة، وربط القادة الطموحين في الأسواق، وتنفيذ صفقات عابرة للحدود تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل”.



ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “يشكل هذا التحالف فصلًا جديدًا في مسيرة جاهز وسنونو نحو التوسع الإقليمي. فحجم جاهز وخبرتها التشغيلية سيساهمان في دفع نمو سنونو، بينما ستثري سنونو جاهز بإمكاناتها في تطوير المنتجات وطاقمها المتميز. لقد كانت إي اف چي هيرميس شريكًا محوريًا في دعم مسيرة جاهز بفضل خبرتنا الواسعة في قطاعات الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل عند الطلب. ويعكس هذا التعاون قدرتنا الفريدة على مساعدة الشركات السعودية في تنفيذ صفقات استثمارية دولية معقدة، ويمثل ثاني استثمار خارجي من المملكة هذا العام بعد صفقة استثمار Vision Invest الاستراتيجية في منصة Arise Integrated Industrial Platformsمما يعزز الحضور الاستثماري للمملكة على الساحة العالمية”.

ومنذ بداية العام، قدّمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 7 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقة في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في الأسواق الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.