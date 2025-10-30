حبس متهم بالنصب على المواطنين بتأشيرات عمرة وهمية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعائه توفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

متهم بالنصب على المواطنين بتأشيرات عمرة وهمية

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كشفت قيام أحد الأشخاص، عاطل وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، استغل المتهم رغبة البعض في أداء مناسك العمرة، وزعم عبر صفحات إلكترونية أن لديه القدرة على استخراج تأشيرات سفر بأسعار منخفضة وسرعة إنجاز، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها مقدما.



وأفادت التحقيقات أن المتهم أنشأ عدة صفحات وهمية بأسماء شركات سياحة غير موجودة على أرض الواقع، للترويج لنشاطه الإجرامي، واستولى على مبالغ مالية من الضحايا الذين اكتشفوا في ما بعد تعرضهم للاحتيال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته أربعة هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول، وبفحص المضبوطات تبين احتواؤها على محادثات وإعلانات تؤكد ممارسته لهذا النشاط الإجرامى، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

