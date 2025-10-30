"الصحفيين" تكرم أعضاءها من حملة الماجستير والدكتوراه

أعلنت نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية، عن تنظيم حفل لتكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه عن عامي 2024 و2025، ممن لم يُكرموا من قبل، في إطار حرصها على دعم وتقدير الجهود الأكاديمية لأعضائها.

آخر موعد لتقديم الشهادات

ودعت النقابة الزملاء الراغبين في التكريم إلى تقديم صورة من أصل الشهادة مع إحضار الأصل للاطلاع، في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، تمهيدًا لإدراج الأسماء ضمن قائمة المكرمين.

التكريم تقدير للتميز وتشجيع للبحث العلمي

وأكدت النقابة أن هذا الحفل يأتي تقديرًا لجهود الزملاء الذين أسهموا بأبحاثهم ودراساتهم في تطوير مجالات الصحافة والإعلام، وتشجيعًا لباقي الاعضاء على استكمال دراساتهم العليا.

