ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 19 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 80 إلى 100 جنيه، بارتفاع 30 جنيها عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

