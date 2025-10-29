التأثيرات المتوقعة لتغريم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب بلتون، والشركة ترد في إفصاح للبورصة

الأربعاء 29 أكتوبر 2025
بلتون
بلتون

كشفت  تقارير عن أن البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية قدرها مليار جنيه على بنك «أبوظبي الأول — مصر» لوجود مخالفات في منح تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة، يعتقد أنها استُخدمت «في غير الغرض المخصص لها». 

وفى المقابل  علقت البورصة  التداول على أسهم بلتون، وأصدرت بلتون اليوم  بيانًا يؤكد حقّ الرد ويؤكد قوة ملاءتها والالتزام بالقوانين، ولم يصدر البنك  المركزي حتى اللحظة بيانًا موسعًا خارجيًا يشرح كافة التفاصيل. 

وتداولت في الساعات الأخيرة أنباء بشأن فرض البنك  المركزي غرامة مليار جنيه على «أبوظبي الأول - مصر» لوجود مخالفات مرتبطة بمنح تسهيلات ائتمانية لبلتون القابضة، وتم استخدامها بطريقة مخالفة للغرض الممنوح من أجله. 

وربطت بعض التقارير القرار أيضًا بإجراءات إدارية داخل البنك شملت تغييرات في قطاع المخاطر. 


وأصدرت شركة بلتون ردًّا على استفسارات البورصة، قالت فيه إن «حق الرد مكفول لتلك البنوك،  والشركة  تؤكد قوة ملاءتها والالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية».

 نص الرد أشار إلى أن الشركة ستوضح موقفها عند الطلب وأنها تتعاون مع الجهات المنظمة.  

  بعض التقارير تحدثت عن غرامات ومتابعات لعدة بنوك فيما يخص محفظة القروض إلى بلتون؛ يجب الرجوع إلى بيان المركزي للتأكد، بحسب الشرق بلومبرج.  

 المراقبون يتوقعون فحصًا موسعًا من رقابة البنك المركزي والنيابة إن تطلبت الأدلة ذلك. 

 

أما عن أثر ذلك على مركز بلتون المالي وتشغيلها اليومي، فإن قوائم بلتون الأخيرة تُظهر محفظة قروض مرتفعة؛ وأي ضغوط على العلاقة مع البنوك الممولة قد تؤثر في السيولة والجدولة، وبيانات بلتون المالية حتى 30/6/2025 أظهرت محافظ قروض كبيرة، وهو أمر ذي صلة عند تقييم المخاطر البنكية المرتبطة بها. 

وتوقع بعض الخبراء  التأثيرات  المحتملة قصيرة ومتوسطة الأجل على بنك أبوظبي الأول - مصر بأن غرامة بهذا الحجم وغير المسبوقة قد تؤثر على سمعة البنك في السوق المحلية، وتستدعي مراجعات داخلية لأنظمة منح التسهيلات وإدارة المخاطر، وقد تترتب عليها أيضًا متطلبات تقوية الرقابة الداخلية وإعادة هيكلة فرق المخاطر والاعتمادات. 

وبالنسبة للتأثير على السوق المصرفي والهيكلي يُعد القرار مؤشرًا على تشدد رقابي محتمل في مصر تجاه ممارسات منح الائتمان والاستخدامات غير المصرّح بها، ما قد يدفع البنوك إلى تشديد منح التسهيلات ورفع متطلبات الإفصاح والضمان، ويؤثر على شروط تمويل الشركات الكبيرة أو ذات الارتباطات المجموعة. 

