موعد تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية اليوم الأحد 9 نوفمبر المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

وعقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددًا من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الإدارات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات الجارية، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية، ومديري الإدارات المختصة.

وخلال الاجتماعات، أكد رئيس الجهاز على أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية من المرافق وتمهيد الطرق وتسليم الأراضي وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة اليومية لتنفيذ خطة التسليم والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

كما عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف تقنين الأوضاع، ومتابعة آليات تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالرد العاجل على الاستفسارات وعدم التأخر في إنهاء الإجراءات، مع التدقيق الكامل في البيانات المقدمة والمراجعة القانونية الدقيقة لكافة الملفات، بما يضمن تحقيق الشفافية والانضباط في الأداء.

وشدد رئيس الجهاز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة وكفاءة وضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الإدارات لتحقيق مستهدفات التنمية وتقديم نموذج إداري متطور يعكس الصورة الحضارية للجهاز والمدينة.

واختتم رئيس الجهاز بتأكيد أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما الأساس في تحقيق إنجازات واقعية على الأرض، مشيدًا بجهود فرق العمل المختلفة، وداعمًا لمزيد من الانضباط والالتزام بروح الفريق الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.