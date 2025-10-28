الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مجرد تهنئة ومجاملات، رنا سماحة تعلق على تصدرها التريند بسبب فيديو مصطفى كامل

رنا سماحة ومصطفي
رنا سماحة ومصطفي كامل

علقت المطربة رنا سماحة على تصدرها مؤخرًا لموضوعات الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء حضورها حفل زفاف المطرب أحمد جمال.

وتضمنت المقاطع فيديو ظهرت فيه رنا سماحة برفقة الفنان مصطفى كامل، مما أثار بعض التكهنات بين الجمهور حول طلبها رقمه، وهو ما نفت المطربة أي صحة له.

وأكدت رنا في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الفيديو لا يحمل أي دلالات غير طبيعية وأن ظهورها كان ضمن إطار التهنئة والمجاملات العادية في الحفل.

 

فيديو رنا سماحة ومصطفى كامل

وقالت: "أنا مستغربة لأني مكنتش لوحدي في الفرح، الفرح كان مليان فنانين بس مش عارفة ليه كان في تركيز مع حركاتي بشكل مبالغ فيه، وهل منطقي أن يكون مش معايا رقم نقيبي، إحنا معانا أرقام بعض بقالنا كثر من 11 سنة، أعرفه من زمان وكان له مواقف كتير معايا في النقابة كويسة بس كان بقالنا مدة متقبلناش فكنا بنرن على بعض.

وأضافت: "دا موقف بسيط جدا بين اتنين فنانين بيتقابلوا في مكان عام، وهو كان فرح صديق لينا وبتعامل براحتي واستغربت أني كل حركة لها تفسير حيثيات غير اللي حصلت في الحقيقة.

ومن ناحية أخرة، كانت أكدت المطربة رنا سماحة أنها شعرت بالظلم في فترة من حياتها وبفقدان الإحساس بالأمان، موضحة أن ذلك يعود إلى تحمّلها المسؤولية منذ صغرها، وبدئها مسيرتها من الصفر، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت وراء تكوين شخصيتها، وجعلت لديها نظرة مختلفة تجاه الحياة. 

وأوضحت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن شخصيتها تكونت من خلال التجارب العملية التي مرت بها في حياتها وخبراتها التي اكتسبتها. 

وأكدت أنها تخاف من المستقبل وتشعر برعب كبير من الفشل، وهي الأوقات التي ينتابها فيها شعور بعدم الأمان، إلا أن وجود عائلتها إلى جانبها يمثل مصدر الأمان الحقيقي لها.

الجريدة الرسمية