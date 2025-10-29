الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

88.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع  نسبة 88.1 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5 %و العرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 153.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 204.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 2.89 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.163,0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.737,0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع وحقق رأس المال السوقي نحو 2.766 تريليون جنيه ليربح  رأس المال السوقي أرباحا بنحو 2 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم:

أغلق EGX 30  عند 38,162.01 نقطة بارتفاع نسبته 0.16%.

وأغلق EGX 70 متساوي الأوزان عند 12,238.01 نقطة. 

وأغلق EGX 100 متساوي الأوزان عند 16,046.63 نقطة. 

وأغلق EGX 35‑LV (الأسهم منخفضة التقلبات ) عند 4,342.66 نقطة. 

وأغلق EGX شريعة الإسلامية عند 3,930.77 نقطة.

تعاملات جلسة الاثنين 

كانت قد شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

 

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

الجريدة الرسمية