الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال 

  1. تراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 9 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر يوسفي من 9 إلى 17 جنيهًا.

سعر كيلو العنب اليوم

  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 16 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.
<strong alt=سعر الفاكهة اليوم" width="1200" height="700">سعر الفاكهة اليوم">
سعر الفاكهة اليوم

سعر التفاح اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بلح بارحي من 35 إلى 65 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 17 إلى 27 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 8 و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong alt=سعر الفاكهة اليوم">سعر الفاكهة اليوم">
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفواكه اليوم

  • تراوح سعر رمان بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر الكاكا من 25 إلى 37 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 32 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
<strong alt=سعر الفاكهة اليوم" width="1200" height="801">سعر الفاكهة اليوم">
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

ضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و340 متهما بقضايا مخدرات

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع النشادر المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ننشر جدول امتحانات الميدتيرم بكلية التجارة جامعة القاهرة

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025 (تفاصيل)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية