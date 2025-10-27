الإثنين 27 أكتوبر 2025
رياضة

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

دونجا
دونجا

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه تواصل مع جمال علام، رئيس الجبلاية السابق، من أجل معرفة سبب عدم إخطار الزمالك بعقوبة نبيل عماد دونجا.


وقال الكومي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" البعض حول أزمة دونجا لصراع بين المجلس القديم والمجلس الحالي، وهو أمر غير صحيح".


وتابع:" المجلس الحالي للجبلاية لم يتواصل معنا لمعرفة عقوبة دونجا، وعامر حسين كان سيعلن عن العقوبة على الثلاثي في الإمارات، وأنا كنت مكلف بأخطار وسائل الإعلام بالعقوبة عقب صدورها".
وشدد:" عقب تواجد أسم دونجا في القرار الوزاري للزمالك، أصبح المجلس القديم هو المتهم بالتواطئ في عدم إصدار عقوبات على اللاعب".


وأضاف:" ندعو لتطوير كرة القدم المصرية، والتطوير ليس داخل المستطيل الأخضر فقط، ويجب تطوير اللوائح وأن يتم تطبيق اللوائح على الجميع".


وأردف:" تواصل مع عامر حسين وجمال علام، وأكدوا أنه تم إرسال العقوبات لنادي الزمالك يوم 31 أكتوبر الماضي، وحصلت على الجواب من جمال علام".


وزاد: "اتحاد الكرة قام بعمل تحقيق في الأمر وتم معرفة أن العقوبة تم ارسالها عن طريق الميل، وحزين بسبب اتهام البعض لنا بعدم وجود صادر ووارد في الخطاب".


وأتم: "نتمنى أن تكون بطولة السوبر القادمة تليق بمصر وكرة القدم المصرية".

