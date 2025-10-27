أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

يرفع شعار “الهرم لأهله”..

تشهد دائرة الهرم حراكًا انتخابيًا غير مسبوق مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة من الالتفاف الشعبي الكبير من عائلات وأهالي الدائرة حول الكابتن طيار أحمد غفرة الجابري، الذي رفع شعارًا أصبح حديث الأهالي: “الهرم لأهله”.

وحظيت حملة الجابري منذ انطلاقها بدعم واسع من مختلف عائلات الهرم، لما يتمتع به من سمعة طيبة ومسيرة خدمية طويلة بين أبناء الدائرة بالإضافة إلى برنامج انتخابي قوي ومتميز، وهو ما جعله أحد أبرز وأقوى المرشحين المستقلين في المشهد السياسي.

وأكد الكابتن طيار أحمد الجابري، المرشح رقم 10، أن قراره بالترشح جاء استجابة لرغبة أبناء الهرم الذين وضعوا ثقتهم فيه، وسعيًا لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن عائلة الجابري من أعرق عائلات الهرم وأكثرها التزامًا بالعمل الوطني والمجتمعي، وأن أبناء الدائرة يستحقون تمثيلًا قويًا يعبر عنهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح الجابري أن الهرم بطبيعتها دائرة العائلات، إذ تضم أكثر من 85 عائلة تربطهم علاقات نسب ودم تمتد لمئات السنين، وهو ما يجعل من وحدة الصف أساس النجاح والنهضة، مشددًا على أن أبناء الهرم وحدهم القادرون على خدمة منطقتهم بأيديهم وبجهودهم الصادقة.

كما أكد أن عائلات الهرم كانت دائمًا رمزًا للوطنية والانتماء، تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مؤمنين بضرورة التكاتف والعمل الجاد لبناء مستقبل أفضل لأبناء مصر.

وأشار الجابري إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية التحتية والتعليم والصحة والشباب داخل الدائرة، انسجامًا مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي تعيد لمصر مكانتها الرائدة وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.

وختم كلمته قائلًا: “الهرم يستحق الأفضل.. وأبناء الهرم هم الأقدر على صنع هذا الأفضل. هدفنا واحد، ومصلحتنا واحدة، ورايتنا مصر.”

