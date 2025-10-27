نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، في إطار جهود الوزارة لاستكمال الإجراءات المترتبة على إقرار القانون رقم 172 لسنة 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أهمية أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون وأن تترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل البنود المقترح تضمينها في اللائحة، حيث قدّم أعضاء اللجنة عرضًا تفصيليًا لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي من شأنها الإسهام في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، مع ضمان تحسين جودة الخدمات واستدامتها لصالح المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد نائب الوزير على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها، بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه واعتماده في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات المياه والصرف الصحي وضمان استمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.

كما يتضمن القانون أحكامًا تشجع على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مع ضمان تحقيق المصلحة العامة، من خلال تنظيم القطاع عبر جهاز مستقل للتنظيم والإشراف، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب التطورات التشريعية والإدارية الحديثة.

