ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين.
أداء المؤشرات الرئيسية
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 38150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 46886 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% عند مستوى 17234 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% عند مستوى 4364 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% عند مستوى 12263 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 16142 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% عند مستوى 3925 نقطة.
