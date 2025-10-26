ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

أحبطت الجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا بقيادة فراج الوحش رئيس المركز محاولة تهريب ٤٠٠ كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة.

وشارك في أعمال الحملة محمود أبو الحسن مدير إدارة قوص التموينية، طه الحسيني مدير إدارة الرقابة التموينية، وكل من تامر جمال وبسمة شحاته مفتشي رقابة وتموين، فضلا عن علي أبو المجد بمباحث تموين قوص.

أوضح رئيس المركز أنه تلاحظ أثناء جولة ميدانية بشوارع المدينة وجود سيارة محمل عليها دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية وبالفحص تبين أن الكمية تم تجميعها بقصد إعادة بيعها مرة أخرى بالسوق السوداء، وعلى الفور تم الاتصال بالجهات المعنية للتتولى التحقيقات في الواقعة.

حملات مستمرة على الأسواق فى قنا

وأكد رئيس المركز فراج الوحش، أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين قوص تواصل حملاتها اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أنه لاتتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

