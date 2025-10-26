الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تموين قنا،فيتو
تموين قنا،فيتو

أحبطت الجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا بقيادة فراج الوحش رئيس المركز محاولة تهريب ٤٠٠ كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة.

 وشارك في أعمال الحملة محمود أبو الحسن مدير إدارة قوص التموينية، طه الحسيني مدير إدارة الرقابة التموينية، وكل من تامر جمال وبسمة شحاته مفتشي رقابة وتموين، فضلا عن علي أبو المجد بمباحث تموين قوص.

 

أوضح رئيس المركز أنه تلاحظ أثناء جولة ميدانية بشوارع المدينة وجود سيارة محمل عليها دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية وبالفحص تبين أن الكمية تم تجميعها بقصد إعادة بيعها مرة أخرى بالسوق السوداء، وعلى الفور تم الاتصال بالجهات المعنية للتتولى التحقيقات في الواقعة.

حملات مستمرة على الأسواق فى قنا

 وأكد رئيس المركز فراج الوحش، أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين قوص تواصل حملاتها اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أنه لاتتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة قوص محاولة تهريب

مواد متعلقة

انهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن في قنا

انطلاق مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الأسبوع المقبل برعاية مدبولي

ضبط صفقة أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات داخل مقطورة في قنا

إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز قنا

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية