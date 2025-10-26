الرقابة المالية تنظم يومًا ترفيهيًا للعاملين بالهيئة

نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية يومًا ترفيهيًا للعاملين بمدينة العين السخنة، في إطار حرصها المستمر على دعم روح الانتماء وتعزيز بيئة العمل الإيجابية بين جميع العاملين بمختلف الإدارات.

يأتي تنظيم هذا اليوم الترفيهي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالعاملين وتحسين بيئة العمل، من خلال أنشطة تسهم في كسر الروتين اليومي، وتخفيف ضغوط العمل، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الزملاء، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والإنتاجية داخل الهيئة.

وشهدت فعاليات اليوم مشاركة واسعة من قيادات الهيئة والعاملين في مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي جسدت روح التعاون والعمل الجماعي، وأظهرت حرص الهيئة على توفير بيئة عمل صحية قائمة على التقدير المتبادل والانتماء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية يمثلان حجر الأساس في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأجدر والأكثر استدامة، إذ ينعكس مباشرةً على جودة العمل وكفاءة الخدمات المقدمة. وأضاف أن مثل هذه الأنشطة الترفيهية تأتي تقديرًا لجهود العاملين ودورهم المحوري في تنفيذ رؤية الهيئة وخططها الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.

ويأتي هذا النشاط الترفيهي امتدادًا لنهج الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرات التنافسية للهيئة، بما يدعم تحقيق رؤيتها في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني.

