الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية تنظم يومًا ترفيهيًا للعاملين بالهيئة

الرقابة المالية تنظم
الرقابة المالية تنظم يومًا ترفيهيًا للعاملين بالهيئة

 نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية يومًا ترفيهيًا للعاملين بمدينة العين السخنة، في إطار حرصها المستمر على دعم روح الانتماء وتعزيز بيئة العمل الإيجابية بين جميع العاملين بمختلف الإدارات.

 

 يأتي تنظيم هذا اليوم الترفيهي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالعاملين وتحسين بيئة العمل، من خلال أنشطة تسهم في كسر الروتين اليومي، وتخفيف ضغوط العمل، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الزملاء، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والإنتاجية داخل الهيئة.

 

 وشهدت فعاليات اليوم مشاركة واسعة من قيادات الهيئة والعاملين في مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي جسدت روح التعاون والعمل الجماعي، وأظهرت حرص الهيئة على توفير بيئة عمل صحية قائمة على التقدير المتبادل والانتماء المؤسسي.

 

 

 وفي هذا السياق، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية يمثلان حجر الأساس في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأجدر والأكثر استدامة، إذ ينعكس مباشرةً على جودة العمل وكفاءة الخدمات المقدمة. وأضاف أن مثل هذه الأنشطة الترفيهية تأتي تقديرًا لجهود العاملين ودورهم المحوري في تنفيذ رؤية الهيئة وخططها الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم الاقتصاد القومي.

 

 

 

 

 ويأتي هذا النشاط الترفيهي امتدادًا لنهج الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرات التنافسية للهيئة، بما يدعم تحقيق رؤيتها في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار فى العنصر البشري الهيئة العامة للرقابة الهيئة العا الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية تحسين بيئة العمل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

مواد متعلقة

الرقابة المالية تنظم ورش عمل لدعم دور الصحفيين في نشر الوعي بالأنشطة غير المصرفية

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مشاركة “دونجا” مع الزمالك في كأس السوبر

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية