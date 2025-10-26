موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025 /2026.

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة نتائجه المميزة الأخيرة والتي يحققها الفريق في مختلف البطولات، بفضل نجم الفريق إيرلينج هالاند.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويحتل مان سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 12 نقطة حيث يحتل المركز الثاني عشر.

