لخريجي كليات التجارة والاقتصاد والأعمال، شروط وظائف البنك الزراعي والمستندات المطلوبة

أعلن البنك الزراعي المصري عن فرص للتعيين لخريجي كليات التجارة من الجامعات المصرية.

وحدد البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف والأوراق المطلوبة، على أن يبدأ التسجيل يوم 24 أكتوبر ويستمر حتى 6 نوفمبر المقبل.

شروط التقدم لوظائف البنك الزراعي المصري

أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون من الحاصلين على مؤهل البكالوريوس من كليات (التجارة / إدارة الأعمال / الاقتصاد والعلوم السياسية) القسم العربي أو الإنجليزي.

ان يكون من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أقسام (الاتصالات / علوم الحاسب / الشبكات / نظم المعلومات / حاسبات وتكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات / علوم البيانات / الذكاء الاصطناعي / ميكاترونيكس) وذلك بالنسبة لوظائف تكنولوجيا المعلومات / أمن المعلومات / الأنظمة الأمنية.

أن تكون درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية (الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة، أو الدولية) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي لا يقل عن درجة جيد (يحق للبنك الاكتفاء بإجراء الاختبارات لأصحاب التقديرات الأعلى).

يحق للبنك اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لاحتياجات البنك في المركز الذي يوجد به مقر فرع البنك الزراعي المصري المُعلن عنه.

أن يكون من خريجي دفعات أعوام 2021 حتى 2025.

ألا يزيد السن عن 28 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

أداء الخدمة العسكرية للذكور بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو الإعفاء النهائي/الاستثناء النهائي منها في تاريخ نشر الإعلان.

أداء الخدمة العامة للإناث فقط أو الإعفاء/الاستثناء منها.

أن يكون عنوان المُتقدم للإعلان من ذات مركز المحافظة الذي يوجد بها احتياجات ويكون هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون تاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي قبل تاريخ نشر الإعلان.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ نشر الإعلان.

المحافظات المطلوبة (جميع محافظات ومراكز الجمهورية).

في حالة تسجيل أي بيانات تخالف الحقيقة أو غير كاملة، يتم استبعاد المُتقدم في أي مرحلة من مراحل المشروع حتى في حال استلام العمل.

في حالة وجود درجة قرابة أو نسب لأي من العاملين بالبنك الزراعي المصري سواء من العاملين على قوة المصرف أو الشركات مقدمة الخدمة حتى الدرجة الرابعة، يجب الإفصاح عن ذلك. وفي حال إخفاء هذه المعلومة وعدم الإفصاح عنها، يعتبر الطلب لاغيًا في أي مرحلة من مراحل التعيين.

المستندات المطلوبة تقديمها لوظائف البنك الزراعي

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجه الأمامي).

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجه الخلفي).

صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها (للذكور).

صورة ضوئية من شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء النهائي منها (للإناث).

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

