مبادرة لإنشاء مطبات صناعية لحماية الأهالي بقرى مركز السنطة

مبادرة لإنشاء مطبات
أطلق أهالي قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية مبادرة لإنشاء مطبات صناعية بعدد من المواقع الحيوية داخل القرية وذلك للحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.

وصرح المحاسب إبراهيم مجدي حسين المسئول عن المبادرة أن الهدف من إنشائها هو تنظيم الحركة المرورية داخل المناطق السكنية ومداخل القرى بمدينة السنطة بما يساهم في حماية الأطفال وكبار السن من مخاطر السرعة الزائدة والحد من الحوادث التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترات الماضية.

 

وأكد إبراهيم مجدي حسين أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهوده في خدمة المجتمع المحلي ودعم مشروعات المسؤولية المجتمعية مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لتعميم التجربة في عدد من قرى مركز السنطة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية في إطار سعيه الدائم لتحقيق بيئة أكثر أمانا واستقرارا لأهالي المركز.

