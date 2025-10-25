وحدة إذابة الجلطات المخية بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين وجائزة ماسية خلال مؤتمر برشلونة 2025

حققت وحدة إذابة الجلطات المخية بقسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني إنجازًا نوعيًا بحصولها على شهادتين دوليتين وجائزة ماسية مقدمة من الاتحاد العالمي للسكتة الدماغية (World Stroke Organization)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي السابع عشر للسكتة الدماغية (World Stroke Congress 2025) الذي عُقد بمدينة برشلونة – إسبانيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025 تحت شعار “One World Voice for Stroke”.

وحدة إذابة الجلطات المخية بقسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني

ومنح وحدة إذابة الجلطات المخية بكلية طب قصر العيني شهادتى اعتماد SITS MENASO AWARD التي تُمنح للمراكز المتميزة في التطبيق الآمن لعلاجات السكتة الدماغية،

( for to center of high quality entry in sits patient protocol)

و المقدمة من منظمة السكتة الدماغية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية (ASA)، تقديرًا لتطبيقها أعلى معايير الجودة العالمية في التشخيص والعلاج والرعاية المتكاملة لمرضى الجلطات المخية.

كما حصلت الوحدة على الجائزة الماسية من الاتحاد العالمي للسكتة الدماغية، وهي أعلى درجات التقدير التي تُمنح للمراكز المتميزة عالميًا في تقديم الرعاية الفائقة لمرضى السكتة الدماغية.

تسلّم الجوائز الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ورئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، والأستاذ الدكتور أحمد عبد العليم، أستاذ المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي ومدير وحدة إذابة الجلطات المخية، وذلك ضمن فعاليات تكريم المراكز والوحدات المتميزة عالميًا في خدمات علاج السكتة الدماغية.

ويعكس هذا التتويج الدولي القدرة الاستثنائية للكفاءات الطبية المصرية على المنافسة عالميًا، كما يجسد التكامل بين الأطباء وفريق التمريض والكوادر المساندة داخل مستشفيات جامعة القاهرة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية نموذجية ترتكز على أحدث الأسس العلمية والمهنية.

دعم جامعة القاهرة الدائم لمبادرات التطوير والاعتماد الأكاديمي والطبي

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذا التكريم الدولي يمثل امتدادًا لمسيرة قصر العيني العريقة في الريادة الطبية والبحثية، ويجسد دعم جامعة القاهرة الدائم لمبادرات التطوير والاعتماد الأكاديمي والطبي، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي متكامل يعكس روح الانتماء والتميز داخل الكلية والمستشفيات الجامعية.

تطوير منظومة الرعاية العصبية

كما أوضح الدكتور أحمد عبد العليم أن هذه الشهادات والجوائز العالمية تمثل تقديرًا لجهود فريق الوحدة في تطوير منظومة الرعاية العصبية وتطبيق البروتوكولات الدولية لعلاج السكتة الدماغية، مؤكدًا حرص الوحدة على الاستمرار في رفع كفاءة الأداء وتعزيز فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر بما يواكب المستويات العالمية في هذا التخصص الدقيق.

بدورها، ثمنت الدكتورة نيرفانا الفيومي، رئيسة قسم المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، حصول وحدة إذابة الجلطات المخية على الشهادتين والجائزة الماسية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي بلغها القسم بفضل جهود أعضائه والتكامل بين مختلف الفرق الطبية، وأنه يمثل حافزًا لمواصلة العمل نحو مزيد من التطوير والتميز في خدمة المرضى والمجتمع.

