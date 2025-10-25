السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي

العملات
العملات

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه مع بداية حركة تعاملات اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره  موقع البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.52 جنيه. 

سعر البيع 47.65 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 55.06 جنيه.  

سعر البيع 55.23 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 63.37 جنيه.

سعر البيع 63.57  جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.66 جنيه. 

سعر البيع 12.69 جنيه. 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.93 جنيه. 

سعر البيع 12.97 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى 

سعر الشراء 154.97 جنيه. 

سعر البيع 155.46 جنيه.

الدينار الكويتي 
الدينار الكويتي 

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 

سعر الشراء 13.02 جنيه. 

سعر البيع 13.08 جنيه.

<strong alt=
الريال القطرى

سعر الريال العمانى فى البنك المركزى 

سعر الشراء 123.42 جنيه. 

سعر البيع 123.79 جنيه.

<strong alt=
الريال العمانى 

 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات العربية أسعار العملات في البنك اسعار العملات فى البنك المركزى أسعار العملات العربية والأجنبية البنك المركزى المصرى الدولار في البنك الدرهم الاماراتى الدولار في البنك المركزي الدينار الكويتى العملات مقابل الجنيه المصري العملات في البنك المركزي سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الاسترلينى العملات مقابل الجنيه العملات العربية والأجنبية العلاقات الاقتصادية سعر الجنيه المصري سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى

آخر تطورات سعر الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، وهذا العيار يسجل 4778 جنيها

الإسترليني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

أول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، المتحف المصري الكبير يحصد جوائز عالمية

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية