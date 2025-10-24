جولة "فيتو" داخل المدينة القديمة بطرابلس ضمن معرض النيابة العامة الدولي للكتاب (صور)

نظّم فريق معرض النيابة العامة الدولي للكتاب – في نسخته الثانية جولة ميدانية مميزة داخل المدينة القديمة بطرابلس، بمشاركة عدد من دور النشر والوفود الصحفية المشاركة في فعاليات المعرض.

الجولة مثّلت رحلة في عمق التاريخ الليبي، حيث تجوّل المشاركون بين أزقة المدينة العتيقة وأسواقها التاريخية التي ما تزال تحتفظ بطابعها المعماري الفريد وعبقها التراثي الأصيل.

وتعرّف الزائرون على معالم بارزة مثل القلعة الحمراء التي تعد من أهم الحصون التاريخية في البحر المتوسط، وسوق المشير وباب البحر اللذين شكّلا منذ قرون شريان الحياة التجارية والثقافية في العاصمة..

وعبر الناشرون عن سعادتهم بهذه التجربة التي جمعت بين الكتاب والتاريخ، والثقافة والأصالة، مؤكدين أن طرابلس ستظل مدينة تنبض بالحياة وتحكي حكايات الأجيال المتعاقبة.

وتأتي هذه الجولة في إطار سعي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب إلى دمج الثقافة بالهوية الوطنية، والتأكيد على أن المعرفة ليست فقط في الكتب، بل أيضًا في الأماكن التي تحفظ ذاكرة الشعوب.

المدينة القديمة بطرابلس.. ذاكرة من ألفي عام



وتُعدّ المدينة القديمة في طرابلس من أعرق المدن التاريخية في شمال أفريقيا، إذ تعود جذورها إلى القرن السابع قبل الميلاد حين أسسها الفينيقيون باسم "أويا"، ثم ازدهرت في العهد الروماني ضمن مدن "تريبوليس" الثلاث (أويا، صبراتة، لبدة)، وهو الاسم الذي اشتُق منه اسم طرابلس الحالي.

تتميز المدينة القديمة بموقعها المطل على البحر المتوسط، وبأسوارها التاريخية وشبكة أزقتها الضيقة المتشابكة التي تعكس الطراز الإسلامي والعثماني في العمارة. تتوسطها القلعة الحمراء التي تعود جذورها إلى العهد الفينيقي وتم تطويرها على مرّ العصور، لتصبح اليوم من أبرز معالم طرابلس ومتحفًا وطنيًا يوثّق تاريخ ليبيا منذ العصور القديمة حتى الحديثة.

وتضم المدينة مجموعة من الأسواق التقليدية مثل سوق المشير وسوق القزّازين وسوق الترك، التي ما زالت نابضة بالحرف اليدوية القديمة مثل صناعة النحاس والجلد والنسيج، إلى جانب المساجد التاريخية مثل جامع قرجي وجامع الناقة اللذين يتميزان بفن العمارة العثمانية الأصيلة.

و تعتبر المدينة القديمة ليست مجرد أثرٍ تاريخي، بل رمزٌ للهوية الليبية الأصيلة ومركزٌ للفنون والتراث، وحاضنةٌ لروح الإبداع التي ألهمت زوار المعرض، مؤكدة أن طرابلس ليست فقط مدينة للكتاب، بل كتابٌ مفتوح على صفحات التاريخ.

وكانت عدسة “فيتو” حاضرة في الجولة، حيث قامت بجولة داخل المدينة القديمة والتقطت صورًا توثّق لحظات التفاعل الثقافي وجمال التفاصيل التاريخية بين الأزقة والمعالم الأثرية، في مشهد جمع بين عبق الماضي ونبض الحاضر.

معرض الكتاب الدولي في ليبيا

تأتي الزيارة على هامش فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وأحد أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في ليبيا، ويُنظَّم بإشراف مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، وبرعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي.



و انطلقت النسخة الأولى من المعرض عام 2023 بالعاصمة طرابلس، محققة نجاحًا لافتًا من حيث عدد المشاركين والإقبال الجماهيري، لتأتي النسخة الثانية عام 2025 أكثر اتساعًا من حيث التنظيم والمحتوى.

يشارك في المعرض نحو 400 دار نشر من 23 دولة عربية وأجنبية، من بينها ليبيا، مصر، لبنان، الكويت، تركيا، وسلطنة عمان، إلى جانب حضور واسع من الوفود الإعلامية والثقافية.



ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الحوار الفكري، وبناء جسور تواصل بين المؤسسات الثقافية العربية والدولية.

كما يضم المعرض أجنحة متخصصة لعرض الإصدارات القانونية، والبحوث الجنائية، والمؤلفات الأكاديمية، إلى جانب فعاليات فكرية تشمل ندوات وورش عمل ومحاضرات ثقافية، تسلّط الضوء على أهمية الكتاب في دعم التنمية الفكرية والهوية الوطنية.

ويؤكد القائمون على المعرض أن هذه الفعالية لا تقتصر على بيع الكتب، بل تُعد مشروعًا وطنيًا للنهضة الثقافية، يجمع بين الأدب والمعرفة والقانون تحت مظلة العدالة والثقافة.

