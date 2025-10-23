الخميس 23 أكتوبر 2025
القوات المسلحة تشارك في الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شاركت  القوات المسلحة دول ( ألمانيا – بريطانيا – إيطاليا – اليونان ) مراسم الاحتفال السنوى لإحياء الذكرى (83) لضحايا معركة العلمين , والتى دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ووفود رفيعة المستوى من الدول المشاركة وأسر الضحايا بمقر النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين.

متحف العلمين العسكرى

وقام المشاركون بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول، والوقوف دقيقة حداد على أرواح  ضحايا الحروب، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيدًا لمعركة العلمين وتخليدًا لذكرى الحرب العالمية الثانية.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حاليًا مقصد سياحى ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلًا عن استضافة كبرى الأحداث والفعاليات الدولية بها، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل المدن السياحية على مستوى العالم .

