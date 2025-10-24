وزيرة التنمية المحلية توجه بزيادة لجان البت في طلبات التصالح

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى أجراه فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا وهي ( مركز ومدينة دشنا – نجح حمادي – الوقف – فرشوط – قوص – أبوتشت – نقادة – قنا - قفط ) ومركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات خلال شهر أكتوبر 2025.

وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة ومتابعة مستوي الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدي رضاهم عنها وكذا سير العمل بمختلف الإدارات بالمراكز ومراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة على رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية للمواطنين.

كما ضم وفد الوزارة عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة في مختلف المدن والمراكز وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال العامة وتذليل أى عقبات وسرعة إنهاء الطلبات.

وخلال لقاء وفد الوزارة مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية أعربوا عن رضاهم عن بعض الخدمات المقدمة، كما أشاروا إلى وجود عدد من الملفات الخاصة بهم والتي تتطلب سرعة في الإنجاز والفحص من بعض الإدارات.

وأشار التقرير إلى أن وفد الوزارة أجرى جولة ميدانية في عدد من الشوارع الحيوية داخل محافظة قنا، لمتابعة أوضاع المحال التجارية، والتأكد من مدى قانونية وضعها، وتم حث المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم القانونية وتقديم طلبات للتقنين للمحلات المخالفة والغير مرخصة في المراكز التكنولوجية، مع توجيه مديري المراكز بزيادة عدد لجان البت للإسراع في إنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين.

كما رصدت لجنة الوزارة ٧ حالات بناء بدون ترخيص علي أراضى زراعية وأملاك دولة في كل من (أبوتشت - فرشوط- الوقف - نجع حمادي - قوص - نفادة - دشنا ) وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن في حضور وفد الوزارة.

كما أشار التقرير إلى عقد وفد الوزارة اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات الخلفية للمراكز التكنولوجي لتوعيتهم بسرعة إنهاء معاملات المواطنين وضع حلول للمشاكل التي تواجههم.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا وجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة وضع خطة مرور لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة على كافة المراكز والمدن والإعلان عنها نظرًا للدور الهام الذي يقوم به المركز المتنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، والوصول إلى شرائح أوسع من سكان المدن والمراكز والقري.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الخزينة في المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة بأهمية تطبيق أحكام قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن استخدام وسائل الدفع غير النقدي والالتزام بالتحصيل الإلكتروني تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما طالبت عوض، رؤساء المدن والمراكز في المحافظة بضرورة زيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، للإسراع في فحص وإنهاء طلبات المواطنين الموجودة بالمراكز والمستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات الإدارية المعنية لاستيفاء باقى المستندات للبت فى تلك الطلبات والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية.

وشددت على أهمية التصدي بكل حزم لأى تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأى متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

