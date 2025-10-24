الجمهور يتفاعل مع عمرو دياب في أغنية "شايف قمر" بحفله بالجونة (فيديو وصور)

قدم النجم عمرو دياب منذ قليل، أغنية "شايف قمر" خلال حفله المقام في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، بحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

أغنية شايف قمر

وتفاعل الجمهور الحاضر في الحفل مع الهضبة أثناء غناء "شايف قمر"، حيث ردد الحاضرون كلماتها معه، ليختتم بها عمرو دياب الحفل في أجواء رائعة.

حفل عمرو دياب في الجونة

وتغنى الهضبة خلال الحفل بعدد من أغاني ألبومه الأخير "ابتدينا" ومنها: "بابا"، “خطفوني”، كما قدم عددا من أغانيه القديمة ومنها: "العالم الله"، "قمرين"، “وياه” وغيرها.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.