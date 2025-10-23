ملك بلجيكا مُرحبا بالسيسي: زيارتكم تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بالقصر الملكي ببروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمي شهدت اصطفاف حرس الشرف الملكي بساحة القصر، حيث كان الملك فيليب في مقدمة مستقبلي الرئيس، واصطحب الرئيس إلى مكتبه الخاص، حيث تم التقاط صورة تذكارية أمام مكتب الملك.

واستهل الملك اللقاء بالترحيب بالرئيس، والإعراب عن تقديره لزيارة الرئيس التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور ملموس في مجالات التنسيق والتشاور السياسي خلال السنوات الأخيرة.

